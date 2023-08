© IMAGO/ABACAPRESS



Meiste Siege in Folge (Fahrer)

Noch steht Sebastian Vettel mit neun Siegen in Folge an der Spitze dieses Rankings (2013 im Red Bull). Doch Verstappen, der die letzten acht Rennen gewann, kann diesen Rekord in Kürze einstellen. Dafür braucht es einen Sieg bei seinem Heim-Grand-Prix in Zandvoort. Eine Woche in später könnte Verstappen mit einem Erfolg in Monza dann sogar alleiniger Rekordhalter sein.