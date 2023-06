© IMAGO/Fotoarena



Abwehr: Lucas Beraldo (FC Sao Paulo)

In der Innenverteidigung drückte beim BVB in der abgelaufenen Saison häufiger der Schuh. Laut dem brasilianischen Journalisten Alexsander Vieira könnte deshalb Beraldo aus Brasilien zum Team stoßen. Der 19-Jährige ist in seiner Heimat Juniorennationalspieler und gilt als eines der größten Abwehrtalente des Landes.