Bono (FC Sevilla)

Bei der WM in Katar spielte sich der Marokkaner ins internationale Schaufenster. Dazu zeigte er auch im Trikot des FC Sevilla starke Leistungen. Sein Vertrag bei den Andalusiern läuft noch bis 2025. Der FC Bayern soll sein Glück schon mit einem Angebot in Höhe von acht plus vier Millionen Euro versucht haben. Dies war Sevilla jedoch zu wenig.