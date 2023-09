© imago/Laci Perenyi



Mirko Slomka und weitere Ex-Coaches

Durch die hohe Fluktuation in den letzten Jahren wären theoretisch zahlreiche Coaches für S04 verfügbar, die in der Vergangenheit bereits in Gelsenkirchen waren. Die 'WAZ' zählt Mirko Slomka, Dimitrios Grammozis, Frank Kramer, Christian Gross, Markus Weinzierl, Jens Keller, Markus Gisdol und Roberto Di Matteo auf und ordnet sie allesamt als 'unwahrscheinlich' ein.