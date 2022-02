© imago images/Kyodo News



Yuzuru Hanyu (Japan/Eiskunstlauf):

Gold 2014, Gold 2018: In Peking kann der 'Eisprinz' seinen Hattrick vollenden - im Herren-Einzel hat das bislang nur der Schwede Gillis Grafström (1920, 1924, 1928) geschafft. In seiner Heimat wird Hanyu stets von Fanscharen begleitet und mit 'Pu der Bär'-Stofftieren eingedeckt - was in China nicht ganz ohne ist, weil der Bär angeblich Ähnlichkeit mit Staatschef Xi Jinping hat.