Saisons mit Führungsrunden | bereits verloren

In 16 seiner 19 Jahre in der Formel 1 ist es Schumacher gelungen, immer mindestens eine Runde in Führung zu liegen. Doch 2023 schnappte sich Hamilton diesen Rekord. In Melbourne lag der Brite zwischenzeitlich fünf Runden lang in Führung und baute diese Serie somit auf 17 Saison mit Führungsrunden aus.