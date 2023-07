© IMAGO/Eibner



Sara Doorsoun (bis 45. Minute) - Note: 1,5

Die Frankfurterin ersetzte die angeschlagene Abwehrchefin Marina Hegering mit der nötigen Abgeklärtheit. Ob in der Luft oder am Boden: Die 31-Jährige räumte in Hälfte eins so ziemlich alles ab, was ihr vor die Flinte kam. Musste wegen einer Muskelverhärtung zur Pause raus. Wie wohl die zweite Halbzeit mit ihr auf dem Platz verlaufen wäre?