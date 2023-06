© IMAGO/Jan Huebner



Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Sprang kurzfristig auf den WM-Zug auf, ging in 2023 dann aber zunächst runter in die U21. Ob Moukoko erneut der Schritt zur A-Elf gelingt, wird in 23/24 wohl vor allem davon abhängen, wie viel Spielzeit er beim BVB bekommt. In der Rückrunde war er nach einer Verletzung hinter Sébastien Haller in die zweite Reihe gerückt. EM-Chance: gering