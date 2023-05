© IMAGO/kolbert-press



Dion Beljo - Note: 5,5

Verstolperte in der 18. Minute eine Riesenchance. Bekam die langen Bälle als Zielspieler viel zu selten kontrolliert und abgeschirmt. Seine Gelbe Karte in der 42. Minute war an Unnötigkeit kaum zu überbieten. Nach dem Wechsel komplett abgemeldet.