FC Bayern bei Manchester United: Noten und Einzelkritik

Im letzten Gruppenspiel der Champions League musste der FC Bayern am Dienstag auswärts bei Manchester United antreten. In einer ereignisarmen Partie tat der Rekordmeister nur das Nötigste, gewann aber trotzdem verdient mit 1:0. Alle Bayern-Stars in der Einzelkritik: