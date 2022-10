© Sven Hoppe/dpa



Sadio Mané - Note: 1,5

Agierte in vielen Szenen handlungsschneller als Koundé und Bellerín und nutzte diese Vorteile eiskalt aus. Startete vor dem 1:0 perfekt ein und vollendete in Weltklasse-Manier. Lief zudem von Beginn an giftig an und provozierte so Fehler beim Gegner. Insgesamt gegen den Ball hoch motiviert und mit vielen guten Szenen.