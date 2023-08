© IMAGO/Laci Perenyi



Mathys Tel (ab 70.) - Note: 5,0

Bot sich viel an, bekam den Ball aber nur selten in gefährlichen Räumen. Seine einzige richtige Möglichkeit setzte Tel in den Münchener Himmel (90.). Schwacher Auftritt des Youngsters, der auf der Außenbahn nicht zum Zug kam.