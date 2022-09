FC Bayern vs. FC Barcelona: Noten und Einzelkritik

© IMAGO/Pressinphoto



Robert Lewandowski - Note 4,0

In seinem ersten Spiel an alter Wirkungsstätte der Spieler, der die größte Torgefahr ausstrahlte. Ungewöhnlich, dass er gleich zwei Hochkaräter per Volley (18.) und mit dem Kopf (21.) ausließ. Nach dem Seitenwechsel nicht mehr in optimaler Abschlussposition. Es wurde keine Rückkehr nach dem Geschmack des Angreifers.