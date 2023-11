© IMAGO/Nordphoto



FC Bayern vs. FC Kopenhagen: Noten und Einzelkritik

Für den FC Bayern stand am Mittwochabend in der Champions League das sportlich bedeutungslose Duell mit dem FC Kopenhagen an. Entsprechend zäh entpuppte sich der Spielverlauf. Die Partie mit wenigen Höhepunkten endete letztlich mit 0:0. Alle Bayern-Stars in der Einzelkritik: