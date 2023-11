© IMAGO/Every Second Media



MITTELFELD: Joshua Kimmich - Note: 2,5

Kehrte nach der Sperre in der Liga zurück in die Startelf. Riss das Geschehen direkt wieder an sich und setzte gerade mit langen Bällen seine Impulse. Legte den Führungstreffer für Kane mit viel Gefühl auf. Defensiv allerdings wiederholt mit schwächeren Phasen.