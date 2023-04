© IMAGO/Langer



FC Bayern vs. Hertha BSC: Noten und Einzelkritik

Am Sonntagnachmittag traf der FC Bayern in der Bundesliga auf Schlusslicht Hertha BSC. Gegen den abstiegsbedrohten Hauptstadtklub tat sich der Rekordmeister lange Zeit enorm schwer. Am Ende stand dennoch ein 2:0-Heimerfolg, der die Rückkehr an die Tabellenspitze zur Folge hatte. Alle Akteure in der Einzelkritik: