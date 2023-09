© IMAGO/Sven Simon



FC Bayern vs. ManUnited: Voraussichtliche Aufstellungen

Am Mittwochabend (21:00 Uhr) empfängt der FC Bayern Manchester United in der Champions League. Der Bundesligist wird ohne Thomas Tuchel an der Seitenlinie auskommen müssen, da dieser gesperrt fehlt. Diese Elf könnten seine Co-Trainer auf den Rasen schicken: