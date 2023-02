© IMAGO/kolbert-press



FC Bayern vs. Union Berlin: Noten und Einzelkritik

Am Sonntagnachmittag stieg in der Bundesliga das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin. Dort ließ ein starker Rekordmeister dem Emporkömmling aus der Hauptstadt beim 3:0 nicht den Hauch einer Chance. Alle Akteure in der Einzelkritik: