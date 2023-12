© IMAGO/Nordphoto



FC Bayern vs. VfB Stuttgart: Noten und Einzelkritik

Nach dem Debakel in Frankfurt stand ein ersatzgeschwächter FC Bayern am Sonntag im Top-Spiel gegen den VfB Stuttgart unter besonderer Beobachtung. Mit einer bemerkenswerten Konter-Taktik zeigte die Tuchel-Elf den Schwaben die Grenzen auf und fuhr einen deutlichen 3:0-Sieg ein. Alle Akteure in der Einzelkritik: