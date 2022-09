© IMAGO/ULMER Pressebildagentur



Mathys Tel (bis 63.) - Note: 2,0

Bekam auf der linken Seite seine Bewährungschance von Beginn an. Deutete an, dass er das taktische System der Münchner noch nicht verinnerlicht hat und traf nicht in jeder Situation die richtigen Entscheidungen. Seine überragende Qualität im Abschluss blitzte aber direkt auf. Bei seinen ersten Schüssen fehlte schon nicht viel (15., 18.), kurz vor der Pause gelang ihm sein verdientes Tor (45.).