7. Platz: George Russell (Mercedes) - Note: 3,5

Griff in den ersten Runden mehrfach den Teamkollegen an. Sorgte dort beim Überholen für ein paar nervöse Momente an der Box. Probierte sich als einziger Fahrer an der Ein-Stopp-Strategie. Hielt sich deshalb lange Zeit vorne, in den letzten Runden wurde er jedoch reihenweise überholt. Das Team tat ihm mit der Strategie keinen Gefallen.