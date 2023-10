© IMAGO/Motorsport Images



Ausfall: Lance Stroll (Aston Martin) - Note: 5,5

Startete zum zweiten Mal in Folge aus der Box, was ihn aber nicht davon abhielt, eine bessere Pace an den Tag zu legen als sein Teamkollege. Schnupperte auch durch die rote Flagge bedingt in der zweiten Rennhälfte an Punkten, fiel aber durch überhartes Verteidigen gegen Sargeant wiederum negativ auf. Kegelte sich selbst dann kurz vor Schluss mit einem Verzweiflungsmanöver gegen Bottas raus.