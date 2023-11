© IMAGO/PanoramiC



Die Startaufstellung zum Brasilien-GP

Die Formel 1 gastiert in Brasilien. Max Verstappen ist wieder einmal der große Favorit. Die Konkurrenz um Mercedes und Ferrari will den Weltmeister hingegen stoppen. Welcher Pilot geht am Sonntag von welcher Position ins Rennen? Die Startaufstellung zum Durchklicken: