Verlierer: Yann Sommer

In Abwesenheit von Manuel Neuer die Nummer eins. Eigenwerbung betrieb er in seiner Einsatzzeit nicht. Offenbarte große Schwächen mit dem Ball und leistete sich viele Fehler. Druck auf den DFB-Kapitän übt der Schweizer so definitiv nicht aus.