© IMAGO/Uwe Kraft



Maximilian Wöber (bis 73.) - Note: 2,5

Hatte in der Torschussverteidigung ein paar ganz wichtige Momente gegen Kane, stieß mit der Zeit gegen Sané aber an Grenzen. Überzeugte dafür in der Offensive, was eigentlich nicht zu seinen Kernkompetenzen gehört. Legte das 1:0 schließlich mit seiner Kopfballverlängerung auf.