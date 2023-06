© 2005 Getty Images



Jens Lehmann

War Teil der 'Invincibles', also jener Mannschaft, die 2003/04 ohne Niederlage den Premier-League-Titel holte. Für die Gunners machte Lehmann 200 Spiele, neben der Liga gewann er 2005 den Pokal. Nach einer Rückkehr in der Rückrunde der Saison 10/11 beendete er seine Karriere in London.