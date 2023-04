© IMAGO/Michael Weber



Abgang möglich: Serge Gnabry (li.)/Leroy Sané (re.)

Falls die Münchner Bosse in der Offensive ausmisten, könnte es am ehesten Gnabry treffen, der zuletzt unter anderem wegen eines Paris-Trips in einer Englischen Woche in Ungnade fiel und auch sportlich zu wenig überzeugte. Laut 'Sky' wackeln sowohl er als auch Leroy Sané, doch die Tendenz für einen Abschied geht nach 'Sky'-Infos im Entscheidungsfall klar in Richtung Gnabry.