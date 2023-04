© IMAGO/HochZwei



Formel 1: Die Startaufstellung zum Aserbaidschan-GP

An diesem Wochenende gastiert die Formel 1 zum vierten Grand Prix der Saison in Aserbaidschan. Nach nur einer Trainingssession stieg schon am Freitag das Qualifying für das Hauptrennen. Dort stach Ferrari-Pilot Charles Leclerc seine Widersacher im Red Bull knapp aus. Das ist die Startaufstellung: