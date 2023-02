© IMAGO/Sven Simon



Dominik Kohr - Note: 4,0

Fand gut in die Partie und rettete in den ersten Minuten gleich mehrfach in höchster Not. Baute aber schon früh ab und lief dann fast nur noch hinterher. Gerade im Raum vor der Kette letztlich zu selten mit gelungenen Defensivaktionen.