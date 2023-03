© imago sportfotodienst



Erster Auftritt mit dem Adler auf der Brust

Im selben Jahr wird Özil in die Nationalmannschaft berufen und feiert am 12. August 2009 sein Pflichtspieldebüt gegen Norwegen. Der Beginn einer erfolgreichen Ära unter Joachim Löw, der Özil zum Schlüsselspieler in der DFB-Elf formt. Bei der WM in Südafrika 2010 zählt er zu den besten Spielern des Turniers und wird mit der Löw-Auswahl Dritter.