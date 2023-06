© IMAGO/Beautiful Sports



Leroy Sané - Note: 3,5

Bot in der Sturmspitze intelligente Laufwege an und schaffte es so, Gegenspieler zu binden. Mit Ball derweil lange unter seinen Möglichkeiten. Setzte einen Freistoß an die Latte (45.) und einen weiteren Abschluss knapp neben das Tor (77.). Drehte in den letzten Minuten deutlich auf und stemmte sich gegen die Niederlage.