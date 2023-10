© IMAGO/Revierfoto



Leon Goretzka (ab 46.) - Note: 3,5

Probierte sich als Ballträger oder an Steckpässen in die Sptize. Blieb in wichtigen Momenten aber fehleranfällig. Konnte das Spiel offensiv deshalb kaum prägen. Gegen den Ball indes mit hoher Arbeitsmoral.