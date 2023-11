© IMAGO/Moritz Müller



Donyell Malen (ab 64.) - Note: 3,5

Kam für den starken Bynoe-Gittens - und zu einem Zeitpunkt, als der BVB in den Verwaltungsmodus überging. Kurz nach toller Vorarbeit von Sabitzer muss er mehr aus seiner Chance in Minute 86 machen. Moukoko stand da in der Mitte frei, Malens Abschluss rauschte am Tor vorbei.