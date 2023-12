© IMAGO/Jan Huebner



FC Augsburg vs. BVB: Noten und Einzelkritik

Der BVB blieb auch im fünften Pflichtspiel in Folge sieglos. Gegen den FC Augsburg kamen die Westfalen nicht über ein leistungsgerechtes 1:1 hinaus. Wieder einmal wackelte die Dortmunder Abwehr enorm. Auch in der Offensive konnten nur wenige Akteure überzeugen. Alle BVB-Stars in der Einzelkritik: