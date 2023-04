© IMAGO/Eibner



MITTELFELD: Joshua Kimmich - Note: 2,5

Regelte die Abläufe in der Bayern-Zentrale. Auch seiner Ruhe am Ball war es zu verdanken, dass der BVB in der Anfangsphase nicht mehr aus seinen Chancen machen konnte. War zudem der Mann für die Standards. Leitete mit einer Ecke das 2:0 ein.