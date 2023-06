© IMAGO/Beautiful Sports



Nelson Weiper (bis 68. Minute) - Note: 5,5

Ohne Bindung zum Spiel. Wirkte wie ein Fremdkörper in der Offensive. Von der englischen Abwehr bestens bewacht. Sinnbild seiner Leistung: Ließ sich in der 19. Minute von Teamkollege Weißhaupt anschießen und verhinderte so das mögliche 1:1.