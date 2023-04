© IMAGO/Motorsport Images



Ausfall: Nyck de Vries (AlphaTauri) - Keine Note

Entschied sich als einziger Pilot aus der regulären Startaufstellung für Hart als Startreifen. Sorgte in Runde 11 für die zweite gelbe Flagge und ein Safety-Car als er in Kurve 6 geradeaus fuhr, nachdem er in Kurve 5 unnötigerweise die Mauer erwischt hatte und so mit einem Aufhängungsschaden aufgeben musste.