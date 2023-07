© IMAGO/PanoramiC



Ausfall: Pierre Gasly (Alpine F1) - Note: 3,5

Kam am Start an Albon vorbei und heftete sich dann an Alonsos Fersen, nachdem dieser von Hamilton überholt wurde. Fiel später durch die günstigeren Stopps der anderen unter Safety Car aus den Punkten und später nach einem bösen Rempler von Stroll ans Ende des Feldes zurück. War unter dem Strich mehrfach zur falschen Zeit am falschen Ort.