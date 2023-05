© IMAGO/Beautiful Sports



Platz 6: Lewis Hamilton (Mercedes) - Note: 2,0

Sorgte sich nach einem kleinen Kontakt mit Hülkenberg am Start um die Balance seines Autos. Wurde in Runde 31 dann angewiesen, seinem Teamkollegen, der bereits gestoppt hatte, nicht im Weg zu stehen. In die Punkte kam er aber dennoch, weil die Pace am Ende des ersten und während des zweiten Stints stimmte.