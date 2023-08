© IMAGO/Every Second Media



Noten und Einzelkritik zum Niederlande-GP

In seinem Heimrennen in Zandvoort war Formel-1-Weltmeister Max Verstappen trotz Regen-Chaos am Sonntag wieder einmal nicht zu stoppen. Auch Fernando Alonso überzeugte bei schwierigen Bedingungen. Charles Leclerc und Sergio Pérez erlebten derweil erneut ein Horror-Rennen. Alle Fahrer in der Einzelkritik: