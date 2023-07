© IMAGO/PanoramiC



Ausfall: Nico Hülkenberg (Haas) - Keine Note

Gewann am Start eine Position, verlor diese aber nach einem fetten Verbremser in Runde 9. Kurze Zeit später gaben seine Mediums aber auf und er musste zum ersten Mal an die Box. Seine ohnehin schwindende Punktechance löste sich dann mit einem Motorschaden in Runde 13 in Luft auf.