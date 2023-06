© IMAGO/Beautiful Sports



Platz 19: Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - Note: 5,0

Ging bereits in der fünften Runde an die Box, wodurch sein eigenes Rennen quasi gelaufen war. Wurde vom Team stattdessen beauftragt, die Konkurrenten so gut es ging einzubremsen, um so seinem Teamkollegen zu helfen. Doch auch dieser Auftrag wollte ihm nicht so recht gelingen.