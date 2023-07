© IMAGO/Motorsport Images



Platz 1: Max Verstappen (Red Bull) - Note: 1,0

Zwängte sich am Start vorbei an Hamilton und ging in Führung. Von dort an konnte er die Pace so bestimmen, wie es ihm recht war. Fuhr sich einen derart großen Vorsprung heraus, dass er die Führung nicht mehr hergeben musste. Seine schnellste Rennrunde kurz nach dem zweiten Stopp mutete dabei wie eine Showeinlage an.