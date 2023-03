© imago/Jan Huebner



So sah die DFB-Elf bei Özils Debüt 2009 aus

Am 11. Februar 2009 feierte Mesut Özil sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. In der 78. Minute wurde der damals 20-Jährige eingewechselt. Diese Spieler standen mit dem Mittelfeldmann, der Ende März 2023 seine Karriere beendete, bei der 0:1-Testspiel-Niederlage gegen Norwegen auf dem Platz: