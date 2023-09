© IMAGO/AOP.Press



Platz 10: Paris Saint-Germain

Nach den Abgängen der Weltstars Lionel Messi und Neymar ist der französische Meister mit reichlich Schwierigkeiten in die neue Ligue-1-Saison gestartet und hat von fünf Partien nur zwei gewonnen. In der Königsklasse will PSG auch in diesem Jahr nach dem Henkelpott greifen. Derzeit allerdings hinken Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Co. den eigenen Ansprüchen noch meilenweit hinterher.