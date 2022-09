© IMAGO/Eibner



RB Leipzig vs. BVB: Noten und Einzelkritik

Am Samstag stieg zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund ein brisantes Bundesligaduell. Der BVB lieferte bei den Sachsen eine ganz schwache Partie ab. Ausgerechnet beim Debüt von Ex-Coach Marco Rose setzte es deshalb eine auch in der Höhe verdiente 0:3-Klatsche. Alle Akteure in der Einzelkritik: