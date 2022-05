© IMAGO/Beautiful Sports



SC Freiburg vs. RB Leipzig: Die Bilder zum DFB-Pokalfinale

Am Samstagabend trafen RB Leipzig und der SC Freiburg im DFB-Pokalfinale aufeinander. In einer spannenden Partie - inklusive Elfmeterschießen - setzten sich letztlich die Sachsen mit 4:2 (1:1, 0:1) durch. Die Bilder zum Endspiel in Berlin: