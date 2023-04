© IMAGO/ULMER Pressebildagentur



Sadio Mané - Note: 3,5

Spielte sich in Minute 18 perfekt frei, machte alles richtig - doch wie so oft in dieser Saison wollte der Ball nicht rein. Klasse auch sein Flugkopfball in Hälfte zwei, den Flekken entschärfte. Was ist nur los?