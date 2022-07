© IMAGO/Lackovic



So lief Lewandowskis Lustlos-Auftakt beim FC Bayern

Am Mittwoch hat Robert Lewandowski wieder das Training beim FC Bayern aufgenommen. Der Weltfußballer, der die Münchner gern verlassen und sich dem FC Barcelona anschließen will, wirkte in seiner ersten Einheit nach dem Sommerpausen-Comeback nicht immer voll motiviert: