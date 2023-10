© IMAGO/Propaganda Photo



Ryan Gravenberch (FC Liverpool)

Auch für den Niederländer war nach einem Jahr in München bereits Schluss. Unter Jürgen Klopp kam Gravenberch in der Liga bislang nur von der Bank. In der Europa League deutete der 21-Jährige sein Potential aber bereits an und war an zwei Treffern direkt beteiligt.